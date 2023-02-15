Andreas Johansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Johansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Johansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Johansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Johansson 10 Mart 1982 tarihinde Halmstad şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Johansson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlzon Sport Agency yapmaktadır. Andreas Johansson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Halmstads BK futbol takımında oynamaktadır. Halmstads BK takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Andreas Johansson'nin Halmstads BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andreas Johansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andreas Johansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andreas Johansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Johansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında Halmstads BK

1 Temmuz 2009 yılında Bochum

1 Ocak 2012 yılında Norrköping

1 Ocak 2019 yılında Halmstads BK

Andreas Johansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Johansson şuan Halmstads BK takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Getinge IF (1987-1996), Halmstads BK (1997-2001)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.