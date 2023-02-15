Villiam Granath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Villiam Granath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Villiam Granath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Villiam Granath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Villiam Granath 14 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Villiam Granath Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DMA yapmaktadır. Villiam Granath, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Halmstads BK futbol takımında oynamaktadır. Halmstads BK takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Villiam Granath'nin Halmstads BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Villiam Granath Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Villiam Granath isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Villiam Granath Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Villiam Granath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Skövde AIK

8 Ocak 2023 yılında Halmstads BK

Villiam Granath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Villiam Granath şuan Halmstads BK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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