Alexis Serna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Serna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Serna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Serna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Serna 7 Aralık 1997 tarihinde Quibdó şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Alexis Serna Romaña şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Serna Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSAFOOTBALL GROUP yapmaktadır. Alexis Serna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Quindío futbol takımında oynamaktadır. Deportes Quindío takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Alexis Serna'nin Deportes Quindío ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexis Serna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexis Serna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexis Serna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Serna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Alianza Petrol.

1 Ocak 2020 yılında Quindío

Alexis Serna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Serna şuan Deportes Quindío takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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