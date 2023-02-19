Jhostin Medranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhostin Medranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhostin Medranda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhostin Medranda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhostin Medranda 8 Ağu 2001 tarihinde Buenaventura şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhostín Farney Medranda Minota şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhostin Medranda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Jhostin Medranda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Quindío futbol takımında oynamaktadır. Deportes Quindío takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jhostin Medranda'nin Deportes Quindío ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhostin Medranda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhostin Medranda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhostin Medranda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhostin Medranda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında CBJ Cali

1 Temmuz 2021 yılında Quindío

22 Ocak 2022 yılında Godoy Cruz

30 Haziran 2022 yılında Quindío

Jhostin Medranda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhostin Medranda şuan Deportes Quindío takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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