Jesus Marimon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Marimon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Marimon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Marimon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Marimon 9 Eylül 1998 tarihinde María La Baja şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jesús David Marimón Báez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Marimon Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Mission yapmaktadır. Jesus Marimon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Quindío futbol takımında oynamaktadır. Deportes Quindío takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jesus Marimon'nin Deportes Quindío ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesus Marimon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Marimon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesus Marimon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Marimon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Once Caldas

24 Temmuz 2018 yılında Mouscron

23 Mart 2019 yılında Kulüpsüz

3 Temmuz 2019 yılında Patriotas

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

15 Şubat 2021 yılında Mineros

21 Şubat 2022 yılında Los Chankas

25 Temmuz 2022 yılında Tigres FC

3 Ocak 2023 yılında Quindío

Jesus Marimon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Marimon şuan Deportes Quindío takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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