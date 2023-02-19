William Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Palacios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Palacios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Palacios 26 Aralık 2000 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da William Mackleyther Palacios Vera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Palacios Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.William Palacios, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Quindío futbol takımında oynamaktadır. Deportes Quindío takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. William Palacios'nin Deportes Quindío ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

William Palacios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

William Palacios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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William Palacios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Palacios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2018 yılında Dukla B

30 Ağu 2021 yılında Feirense

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2023 yılında Quindío

William Palacios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Palacios şuan Deportes Quindío takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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