Exneyder Guerrero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Exneyder Guerrero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Exneyder Guerrero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Exneyder Guerrero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Exneyder Guerrero 24 Haziran 1997 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Exneyder Guerrero Quintana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Exneyder Guerrero Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hy Sports Agency yapmaktadır. Exneyder Guerrero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Quindío futbol takımında oynamaktadır. Deportes Quindío takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Exneyder Guerrero'nin Deportes Quindío ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Exneyder Guerrero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Exneyder Guerrero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Exneyder Guerrero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Exneyder Guerrero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Quindío

1 Ocak 2021 yılında Indep. Santa Fe

31 Aralık 2021 yılında Quindío

Exneyder Guerrero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Exneyder Guerrero şuan Deportes Quindío takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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