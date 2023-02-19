Esteban Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esteban Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Esteban Ruiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Esteban Ruiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Esteban Ruiz 15 Nisan 1997 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Esteban Armando Ruiz Molina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Esteban Ruiz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Esteban Ruiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Quindío futbol takımında oynamaktadır. Deportes Quindío takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Esteban Ruiz'nin Deportes Quindío ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Esteban Ruiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Esteban Ruiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Esteban Ruiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Esteban Ruiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında CD La Equidad

26 Temmuz 2019 yılında Indep. Medellín

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2021 yılında River Plate

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

14 Eylül 2021 yılında Millonarios

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

3 Ocak 2023 yılında Quindío

Esteban Ruiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Esteban Ruiz şuan Deportes Quindío takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Esteban Ruiz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U23 takımında 1 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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