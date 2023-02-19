Ariel Roa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Roa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ariel Roa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ariel Roa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ariel Roa 3 Şubat 1993 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Bonifacio Ariel Roa Benítez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ariel Roa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ariel Roa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Quindío futbol takımında oynamaktadır. Deportes Quindío takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ariel Roa'nin Deportes Quindío ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ariel Roa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ariel Roa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ariel Roa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ariel Roa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2020 yılında 12 de Octubre

1 Ocak 2021 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2022 yılında Fernando

27 Ocak 2023 yılında Quindío

Ariel Roa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ariel Roa şuan Deportes Quindío takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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