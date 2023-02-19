Felipe Cifuentes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Cifuentes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Cifuentes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Cifuentes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Cifuentes 14 Nisan 2002 tarihinde San Bernardo şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Cifuentes Benavidez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Cifuentes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Felipe Cifuentes, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Quindío futbol takımında oynamaktadır. Deportes Quindío takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Felipe Cifuentes'nin Deportes Quindío ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felipe Cifuentes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Cifuentes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felipe Cifuentes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Cifuentes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Quindío

Felipe Cifuentes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Cifuentes şuan Deportes Quindío takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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