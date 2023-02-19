Juan Villamayor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Villamayor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Villamayor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Villamayor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Villamayor 29 Nisan 1994 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Juan Marcelo Villamayor Cañete şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Villamayor Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Juan Villamayor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Quindío futbol takımında oynamaktadır. Deportes Quindío takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Villamayor'nin Deportes Quindío ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Villamayor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Villamayor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Juan Villamayor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Villamayor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Libertad

1 Temmuz 2014 yılında Olimpia de Itá

31 Aralık 2014 yılında Libertad

1 Ocak 2016 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2017 yılında CD Capiatá

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında CS San Lorenzo

1 Temmuz 2019 yılında Fernando

1 Ocak 2022 yılında CS San Lorenzo

3 Ocak 2023 yılında Quindío

Juan Villamayor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Villamayor şuan Deportes Quindío takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Juan Villamayor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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