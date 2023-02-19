Roy Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roy Castillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roy Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roy Castillo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roy Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roy Castillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roy Castillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roy Castillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roy Castillo 9 Şubat 1991 tarihinde Buenaventura şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jairo Roy Castillo Espinoza şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roy Castillo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roy Castillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Quindío futbol takımında oynamaktadır. Deportes Quindío takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Roy Castillo'nin Deportes Quindío ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roy Castilloboyu ve yaşı kaç

Roy Castillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roy Castillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Roy Castillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roy Castillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Quindío

1 Ocak 2011 yılında Uni. Popayán

31 Aralık 2012 yılında Quindío

1 Ocak 2016 yılında A. Bucaramanga

1 Ocak 2017 yılında Real Cartagena

1 Ocak 2018 yılında Pereira

1 Ocak 2019 yılında Quindío

Roy Castillo kimdir

Roy Castillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roy Castillo şuan Deportes Quindío takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Deportes Quindío (-2008)

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Roy Castillo nereli

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