Leyser Chaverra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leyser Chaverra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leyser Chaverra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leyser Chaverra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leyser Chaverra 1 Nisan 1997 tarihinde Quibdó şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Leyser Chaverra Renteria şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leyser Chaverra Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Leyser Chaverra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Quindío futbol takımında oynamaktadır. Deportes Quindío takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Leyser Chaverra'nin Deportes Quindío ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leyser Chaverra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leyser Chaverra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leyser Chaverra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leyser Chaverra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Quindío

Leyser Chaverra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leyser Chaverra şuan Deportes Quindío takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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