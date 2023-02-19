Edward Cuernu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edward Cuernu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edward Cuernu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edward Cuernu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edward Cuernu 26 Ekim 1996 tarihinde Yopal şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Edward Cuernú Pinto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edward Cuernu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Connect Sports yapmaktadır. Edward Cuernu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Quindío futbol takımında oynamaktadır. Deportes Quindío takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Edward Cuernu'nin Deportes Quindío ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edward Cuernu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edward Cuernu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edward Cuernu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edward Cuernu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Fortaleza CEIF

1 Ocak 2021 yılında Llaneros FC

1 Temmuz 2022 yılında Quindío

Edward Cuernu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edward Cuernu şuan Deportes Quindío takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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