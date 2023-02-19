Jhon Balanta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Balanta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Balanta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Balanta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Balanta 16 Mart 1998 tarihinde Santander de Quilichao şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Harold Balanta Carabalí şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Balanta Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Jhon Balanta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Quindío futbol takımında oynamaktadır. Deportes Quindío takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Jhon Balanta'nin Deportes Quindío ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhon Balanta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Balanta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhon Balanta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Balanta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Quindío

Jhon Balanta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Balanta şuan Deportes Quindío takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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