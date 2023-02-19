Christian Mina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Mina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Mina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Mina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Mina 14 Nisan 1997 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Christian Andrés Mina Reyes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Mina Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JGS yapmaktadır. Christian Mina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Quindío futbol takımında oynamaktadır. Deportes Quindío takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Christian Mina'nin Deportes Quindío ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christian Mina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Mina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Mina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Mina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Quindío

1 Temmuz 2019 yılında Cúcuta Dep.

1 Ocak 2021 yılında Quindío

Christian Mina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Mina şuan Deportes Quindío takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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