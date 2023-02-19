Jorge Posada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Posada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Posada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Posada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Posada 21 Ekim 1995 tarihinde Pereira şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Iván Posada Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Posada Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jorge Posada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Quindío futbol takımında oynamaktadır. Deportes Quindío takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jorge Posada'nin Deportes Quindío ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Posada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Posada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Posada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Posada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Pereira

1 Ocak 2021 yılında Patriotas

3 Ocak 2023 yılında Quindío

Jorge Posada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Posada şuan Deportes Quindío takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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