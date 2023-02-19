Carlos Romana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Romana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Romana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Romana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Romana 10 Kasım 1999 tarihinde Vigía del Fuerte şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Alberto Romaña Mena şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Romana Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Faro Sports yapmaktadır. Carlos Romana, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Quindío futbol takımında oynamaktadır. Deportes Quindío takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Romana'nin Deportes Quindío ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Romana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Romana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Romana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Romana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Boyacá Chicó

1 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2020 yılında Delfines

28 Şubat 2020 yılında Villa Española

30 Haziran 2020 yılında Delfines

1 Ocak 2021 yılında Danubio FC

27 Ocak 2023 yılında Quindío

Carlos Romana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Romana şuan Deportes Quindío takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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