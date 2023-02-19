Gerson Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerson Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerson Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerson Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerson Diaz 28 Temmuz 1998 tarihinde Santander de Quilichao şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Gerson Díaz Luna şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerson Diaz Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Connect Sports yapmaktadır. Gerson Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Quindío futbol takımında oynamaktadır. Deportes Quindío takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gerson Diaz'nin Deportes Quindío ile sözleşmesi 15 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gerson Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerson Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gerson Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerson Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Uni. Popayán

1 Temmuz 2019 yılında CBJ Cali

25 Ocak 2022 yılında Quindío

Gerson Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerson Diaz şuan Deportes Quindío takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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