Pablo Mina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Mina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Mina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Mina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Mina 9 Haziran 1985 tarihinde Corinto şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Andrés Mina Ramírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Mina Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pablo Mina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Quindío futbol takımında oynamaktadır. Deportes Quindío takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pablo Mina'nin Deportes Quindío ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pablo Mina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/pabloandresmina

Pablo Mina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Mina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Mina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Mina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Expreso Rojo

1 Ocak 2010 yılında Pacífico FC

1 Ocak 2011 yılında Depor Aguablanca FC

1 Ocak 2012 yılında Cortuluá

1 Temmuz 2013 yılında Pereira

1 Temmuz 2014 yılında Cortuluá

1 Ocak 2017 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2020 yılında Boyacá Chicó

1 Temmuz 2021 yılında Jaguares FC

3 Ocak 2023 yılında Quindío

Pablo Mina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Mina şuan Deportes Quindío takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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