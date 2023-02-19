Yeison Carabali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeison Carabali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yeison Carabali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yeison Carabali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yeison Carabali 6 Ağu 1993 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yeison Carabalí Uzuriaga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yeison Carabali Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yeison Carabali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Quindío futbol takımında oynamaktadır. Deportes Quindío takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Yeison Carabali'nin Deportes Quindío ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yeison Carabali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yeison Carabali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yeison Carabali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yeison Carabali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Deportivo Cali

1 Mart 2013 yılında Libertad

31 Aralık 2013 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2014 yılında Uni. Popayán

31 Aralık 2014 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2015 yılında Quindío

31 Aralık 2015 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2016 yılında Quindío

1 Temmuz 2019 yılında Cúcuta Dep.

1 Ocak 2021 yılında Quindío

Yeison Carabali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yeison Carabali şuan Deportes Quindío takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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