Daniel Fajardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Fajardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Fajardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Fajardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Fajardo 12 Eylül 1999 tarihinde Tuluá şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Felipe Fajardo Londoño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Fajardo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Fajardo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Quindío futbol takımında oynamaktadır. Deportes Quindío takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Fajardo'nin Deportes Quindío ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Fajardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Fajardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Fajardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Fajardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2022 yılında Bogotá FC

31 Ocak 2023 yılında Quindío

Daniel Fajardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Fajardo şuan Deportes Quindío takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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