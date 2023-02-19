Yilton Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yilton Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yilton Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yilton Diaz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yilton Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yilton Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yilton Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yilton Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yilton Diaz 12 Haziran 1992 tarihinde Guachené şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yilton Eduardo Díaz Loboa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yilton Diaz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Yilton Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Quindío futbol takımında oynamaktadır. Deportes Quindío takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yilton Diaz'nin Deportes Quindío ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yilton Diaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yiloba_20

http://www.facebook.com/yilton.diaz

Yilton Diazboyu ve yaşı kaç

Yilton Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yilton Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Yilton Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yilton Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Rionegro Águila

1 Temmuz 2019 yılında Atlético Huila

1 Ocak 2020 yılında Leones Negros

7 Şubat 2022 yılında Dep. Binacional

6 Temmuz 2022 yılında Quindío

Yilton Diaz kimdir

Yilton Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yilton Diaz şuan Deportes Quindío takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Yilton Diaz nereli

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