Jhon Barrios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Barrios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Barrios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Barrios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Barrios 17 Kasım 2001 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Deivi Barrios Torrijo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Barrios Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhon Barrios, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Quindío futbol takımında oynamaktadır. Deportes Quindío takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jhon Barrios'nin Deportes Quindío ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhon Barrios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Barrios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhon Barrios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Barrios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Quindío

Jhon Barrios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Barrios şuan Deportes Quindío takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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