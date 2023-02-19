Leandro Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Angulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Angulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Angulo 6 Eylül 2001 tarihinde Calí şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Leandro Angulo Torres şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Angulo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Leandro Angulo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Quindío futbol takımında oynamaktadır. Deportes Quindío takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leandro Angulo'nin Deportes Quindío ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leandro Angulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Angulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Leandro Angulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Angulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında CBJ Cali

1 Ocak 2022 yılında Quindío

Leandro Angulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Angulo şuan Deportes Quindío takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.