Camilo Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Camilo Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Camilo Suarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Camilo Suarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Camilo Suarez 24 Mart 1999 tarihinde Andes şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Camilo Suárez Serna şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Camilo Suarez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Camilo Suarez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Quindío futbol takımında oynamaktadır. Deportes Quindío takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Camilo Suarez'nin Deportes Quindío ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Camilo Suarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Camilo Suarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Camilo Suarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Camilo Suarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Envigado

1 Temmuz 2022 yılında Quindío

Camilo Suarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Camilo Suarez şuan Deportes Quindío takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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