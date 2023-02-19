Jhon Gamboa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Gamboa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Gamboa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Gamboa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Gamboa 20 Mart 2001 tarihinde Buenaventura şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhon James Gamboa Valencia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Gamboa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhon Gamboa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Quindío futbol takımında oynamaktadır. Deportes Quindío takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jhon Gamboa'nin Deportes Quindío ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhon Gamboa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Gamboa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhon Gamboa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Gamboa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Quindío

Jhon Gamboa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Gamboa şuan Deportes Quindío takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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