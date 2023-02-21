Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ali Al Zaqan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Al Zaqan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Al Zaqan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Al Zaqan 1 Kasım 1991 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da علي الزقعان şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Al Zaqan Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Al Zaqan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fayha FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Fayha FC takımına 30 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Al Zaqan'nin Al-Fayha FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ali Al Zaqan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Al Zaqan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Ali Al Zaqan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Al Zaqan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2016 yılında Al-Wehda FC

30 Haziran 2016 yılında Ettifaq FC

30 Ocak 2017 yılında Al-Fateh

30 Haziran 2017 yılında Ettifaq FC

2 Temmuz 2017 yılında Al-Fateh

26 Temmuz 2018 yılında Al-Ittihad Club

30 Haziran 2019 yılında Al-Fateh

30 Ocak 2022 yılında Al-Fayha

Ali Al Zaqan kimdir

Ali Al Zaqan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Al Zaqan şuan Al-Fayha FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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Ali Al Zaqan nereli

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