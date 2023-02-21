Victor Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Ruiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Ruiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Ruiz 2 Kasım 1993 tarihinde Valencia şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Víctor Ruiz Abril şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Ruiz Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor Ruiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fayha FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Fayha FC takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Ruiz'nin Al-Fayha FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Victor Ruiz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/victorruiz_23/

Victor Ruiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Ruiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Victor Ruiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Ruiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Olímpic Xàtiva

13 Temmuz 2015 yılında V. Mestalla

18 Ağustos 2016 yılında Alzira

1 Temmuz 2017 yılında Yeclano

19 Temmuz 2018 yılında Formentera

1 Ocak 2019 yılında FC St. Gallen

2 Ağustos 2022 yılında Al-Fayha

Victor Ruiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Ruiz şuan Al-Fayha FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.