Mohammed Majrashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Majrashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Majrashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Majrashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Majrashi 20 Mayıs 1991 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da محمد مجرشي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Majrashi Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Majrashi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fayha FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Fayha FC takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammed Majrashi'nin Al-Fayha FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Majrashi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/mohammedmajras3

Mohammed Majrashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Majrashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Majrashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Majrashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2014 yılında Najran SC

30 Haziran 2015 yılında Al-Ahli SFC

19 Temmuz 2015 yılında Taawon

30 Haziran 2016 yılında Al-Ahli SFC

22 Eylül 2016 yılında Al-Faisaly FC

7 Ocak 2019 yılında Ohod Al-Medina

1 Temmuz 2019 yılında Al-Faisaly FC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Fateh

1 Temmuz 2021 yılında Al-Ahli SFC

15 Temmuz 2022 yılında Al-Fayha

Mohammed Majrashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Majrashi şuan Al-Fayha FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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