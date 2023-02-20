Malik Al Abdulmonem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malik Al Abdulmonem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malik Al Abdulmonem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malik Al Abdulmonem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malik Al Abdulmonem 1 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da مالك العبدالمنعم şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malik Al Abdulmonem Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Malik Al Abdulmonem, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına 29 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Malik Al Abdulmonem'nin Al-Taawon ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Malik Al Abdulmonem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Malik Al Abdulmonem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Malik Al Abdulmonem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malik Al Abdulmonem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2020 yılında Taawon

30 Haziran 2021 yılında Al-Fayha

30 Haziran 2022 yılında Taawon

Malik Al Abdulmonem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malik Al Abdulmonem şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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