Sumaihan Al Nabit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sumaihan Al Nabit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sumaihan Al Nabit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sumaihan Al Nabit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sumaihan Al Nabit 27 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da سميحان النابت şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sumaihan Al Nabit Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sumaihan Al Nabit, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına 31 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Sumaihan Al Nabit'nin Al-Taawon ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sumaihan Al Nabit Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sumaihan Al Nabit isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sumaihan Al Nabit Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sumaihan Al Nabit futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2017 yılında Ohod Al-Medina

1 Temmuz 2018 yılında Abha

31 Ocak 2020 yılında Taawon

1 Temmuz 2023 yılında Al-Ahli SFC

Sumaihan Al Nabit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sumaihan Al Nabit şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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