Kaku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaku 11 Ocak 1995 tarihinde Ciudadela şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Paraguay,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Romero Gamarra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaku Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DOUBLE DIAMOND SPORTS yapmaktadır. Kaku, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Kaku'nin Al-Taawon ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kaku Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kaku_romero17/

Kaku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kaku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Huracán

16 Şubat 2018 yılında New York RB

1 Şubat 2021 yılında Taawon

Kaku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaku şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Kaku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay takımında 17 numaralı formasıyla 12 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

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