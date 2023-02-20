Mohammed Al Dawsari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Dawsari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Al Dawsari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Al Dawsari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Al Dawsari 2 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da محمد الدوسري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Al Dawsari Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammed Al Dawsari'nin Al-Taawon ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Al Dawsari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Al Dawsari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Al Dawsari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Al Dawsari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Shabab U23

26 Temmuz 2022 yılında Taawon

Mohammed Al Dawsari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Al Dawsari şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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