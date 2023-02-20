Leandre Tawamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandre Tawamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leandre Tawamba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leandre Tawamba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leandre Tawamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandre Tawamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leandre Tawamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandre Tawamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandre Tawamba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandre Tawamba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandre Tawamba 20 Aralık 1989 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Léandre Gaël Tawamba Kana şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandre Tawamba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RB SPORTS AGENCY yapmaktadır. Leandre Tawamba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına 10 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Leandre Tawamba'nin Al-Taawon ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Leandre Tawamba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tawamba89/

Leandre Tawamba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandre Tawamba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Leandre Tawamba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandre Tawamba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında AR Menoua

1 Temmuz 2011 yılında FC Cape Town

13 Eylül 2012 yılında Black Aces

1 Ocak 2013 yılında FC Nitra

10 Temmuz 2013 yılında Ruzomberok

26 Temmuz 2014 yılında Al-Ahli Ben.

12 Ağustos 2015 yılında Zlate Moravce

1 Nisan 2016 yılında Kairat Almaty

1 Ocak 2017 yılında Partizan

10 Temmuz 2018 yılında Taawon

Leandre Tawamba kimdir

Leandre Tawamba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandre Tawamba şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eding FC, Jeunesse Star

Leandre Tawamba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kamerun takımında 9 numaralı formasıyla 25 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Leandre Tawamba nereli

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