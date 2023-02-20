Faisal Darwish kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faisal Darwish Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faisal Darwish adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faisal Darwish Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faisal Darwish 3 Temmuz 1991 tarihinde Jeddah şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faisal Darwish Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Faisal Darwish, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına 10 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Faisal Darwish'nin Al-Taawon ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Faisal Darwish Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faisal Darwish isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Faisal Darwish Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faisal Darwish futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Al-Raed

1 Ocak 2015 yılında Al-Hilal SFC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Wehda FC

10 Ocak 2020 yılında Taawon

Faisal Darwish Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faisal Darwish şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Al-Ahli FC (2007-2010)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.