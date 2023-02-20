Flavio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Flavio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Flavio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Flavio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Flavio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Flavio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Flavio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Flavio 10 Şubat 1996 tarihinde Santos şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Flávio Medeiros da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Flavio Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Flavio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Flavio'nin Al-Taawon ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Flavio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/flaviomedeirosoficial/

Flavio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Flavio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Flavio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Flavio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında EC Vitória

11 Ocak 2017 yılında Ferroviária

10 Nisan 2017 yılında EC Vitória

31 Ağustos 2017 yılında Boavista

15 Aralık 2017 yılında Santo André

22 Mart 2018 yılında EC Bahia

22 Ağustos 2020 yılında Trabzonspor

4 Ağustos 2021 yılında Giresunspor

30 Haziran 2022 yılında Trabzonspor

22 Temmuz 2022 yılında Taawon

30 Haziran 2023 yılında Trabzonspor

Flavio kimdir

Flavio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Flavio şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Esporte Clube Vitoria (-2015)

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Flavio nereli

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