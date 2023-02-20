Saad Al Nasser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saad Al Nasser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saad Al Nasser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saad Al Nasser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saad Al Nasser 8 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da سعد الناصر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saad Al Nasser Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saad Al Nasser, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Saad Al Nasser'nin Al-Taawon ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Saad Al Nasser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saad Al Nasser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saad Al Nasser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saad Al Nasser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Al-Hilal SFC

26 Temmuz 2022 yılında Taawon

30 Haziran 2023 yılında Al-Hilal SFC

Saad Al Nasser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saad Al Nasser şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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