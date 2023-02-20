Motaz Hawsawi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Motaz Hawsawi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Motaz Hawsawi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Motaz Hawsawi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Motaz Hawsawi 17 Şubat 1992 tarihinde Jeddah şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da معتز هوساوي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Motaz Hawsawi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Motaz Hawsawi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Motaz Hawsawi'nin Al-Taawon ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Motaz Hawsawi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/motaz_hawsawi.25/

Motaz Hawsawi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Motaz Hawsawi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Motaz Hawsawi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Motaz Hawsawi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2015 yılında Al-Ahli SFC

9 Ocak 2022 yılında Taawon

Motaz Hawsawi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Motaz Hawsawi şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

Motaz Hawsawi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 25 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

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