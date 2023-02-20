Faisal Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faisal Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faisal Mohamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faisal Mohamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faisal Mohamed 30 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Faisal Mohamed Al-Mot şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faisal Mohamed Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Faisal Mohamed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Faisal Mohamed'nin Al-Taawon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Faisal Mohamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faisal Mohamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faisal Mohamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faisal Mohamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Taawon

Faisal Mohamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faisal Mohamed şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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