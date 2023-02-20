Alvaro Medran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Medran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alvaro Medran kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alvaro Medran ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alvaro Medran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Medran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alvaro Medran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Medran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Medran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Medran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Medran 15 Mart 1994 tarihinde Dos Torres (Córdoba) şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Álvaro Medrán Just şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Medran Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Borja Couce yapmaktadır. Alvaro Medran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alvaro Medran'nin Al-Taawon ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Medran Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AlvaroMedran

Alvaro Medran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Medran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alvaro Medran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Medran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2012 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2013 yılında Real Madrid C

1 Temmuz 2014 yılında RM Kastilya

1 Temmuz 2015 yılında Real

2 Temmuz 2015 yılında Getafe

30 Haziran 2016 yılında Real

11 Temmuz 2016 yılında Valencia

1 Eylül 2017 yılında Alavés

30 Haziran 2018 yılında Valencia

13 Ağustos 2018 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2019 yılında Valencia

2 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında Chicago

1 Ocak 2022 yılında Taawon

Alvaro Medran kimdir

Alvaro Medran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Medran şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Don Bosco C.F. (2004–2005), Córdoba C.F. (2005–2008)

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Alvaro Medran nereli

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