Sulaiman Hazazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sulaiman Hazazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sulaiman Hazazi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sulaiman Hazazi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sulaiman Hazazi 1 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sulaiman Hazazi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sulaiman Hazazi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına 10 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sulaiman Hazazi'nin Al-Taawon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sulaiman Hazazi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sulaiman Hazazi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sulaiman Hazazi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sulaiman Hazazi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Al-Wehda FC

10 Temmuz 2021 yılında Taawon

Sulaiman Hazazi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sulaiman Hazazi şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Sulaiman Hazazi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 16 numaralı formasıyla 4 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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