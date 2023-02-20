Rayan Al Johani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rayan Al Johani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rayan Al Johani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rayan Al Johani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rayan Al Johani 30 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rayan Al Johani Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rayan Al Johani'nin Al-Taawon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rayan Al Johani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rayan Al Johani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rayan Al Johani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rayan Al Johani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Taawon

Rayan Al Johani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rayan Al Johani şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 84 numaralı formayı giymektedir.

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