Nawaf Al Rashwodi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nawaf Al Rashwodi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nawaf Al Rashwodi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nawaf Al Rashwodi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nawaf Al Rashwodi 12 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nawaf Al Rashwodi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nawaf Al Rashwodi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına - tarihinde katılmıştır. Nawaf Al Rashwodi'nin Al-Taawon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nawaf Al Rashwodi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nawaf Al Rashwodi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nawaf Al Rashwodi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nawaf Al Rashwodi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nawaf Al Rashwodi şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.