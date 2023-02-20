Hassan Al Amri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Al Amri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassan Al Amri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hassan Al Amri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hassan Al Amri 21 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da حسن العمري şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hassan Al Amri Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Road yapmaktadır. Hassan Al Amri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına 9 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Hassan Al Amri'nin Al-Taawon ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hassan Al Amri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hassan Al Amri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hassan Al Amri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hassan Al Amri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Al-Qadsiah FC

9 Ağustos 2021 yılında Taawon

Hassan Al Amri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hassan Al Amri şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.