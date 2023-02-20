Turki Al Mutairi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Turki Al Mutairi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Turki Al Mutairi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Turki Al Mutairi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Turki Al Mutairi 31 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da تركي المطيري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Turki Al Mutairi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Turki Al Mutairi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına 27 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Turki Al Mutairi'nin Al-Taawon ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Turki Al Mutairi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Turki Al Mutairi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Turki Al Mutairi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Turki Al Mutairi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2022 yılında Al-Kholood

30 Haziran 2022 yılında Al-Hilal U23

1 Temmuz 2022 yılında Al-Hilal SFC

20 Temmuz 2022 yılında Al-Batin FC

26 Ağustos 2022 yılında Al-Hilal SFC

27 Ağustos 2022 yılında Taawon

30 Haziran 2023 yılında Al-Hilal SFC

Turki Al Mutairi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Turki Al Mutairi şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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