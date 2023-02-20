Amgad Mohamed Hawsawi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amgad Mohamed Hawsawi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amgad Mohamed Hawsawi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amgad Mohamed Hawsawi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amgad Mohamed Hawsawi 5 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Suudi Arabistan,Orta Afrika Cumhuriyeti uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amgad Mohamed Hawsawi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına 1 Aralık 2019 tarihinde katılmıştır. Amgad Mohamed Hawsawi'nin Al-Taawon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amgad Mohamed Hawsawi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amgad Mohamed Hawsawi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Amgad Mohamed Hawsawi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amgad Mohamed Hawsawi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2019 yılında Taawon

Amgad Mohamed Hawsawi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amgad Mohamed Hawsawi şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 63 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.