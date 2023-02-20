Yazeed Al Sayyah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yazeed Al Sayyah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yazeed Al Sayyah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yazeed Al Sayyah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yazeed Al Sayyah 21 Ekim 1995 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da يزيد الصالح şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yazeed Al Sayyah Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yazeed Al Sayyah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına - tarihinde katılmıştır. Yazeed Al Sayyah'nin Al-Taawon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yazeed Al Sayyah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yazeed Al Sayyah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yazeed Al Sayyah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yazeed Al Sayyah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yazeed Al Sayyah şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.