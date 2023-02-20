Khalid Al Muntashiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Al Muntashiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalid Al Muntashiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalid Al Muntashiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalid Al Muntashiri 3 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalid Al Muntashiri Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına - tarihinde katılmıştır. Khalid Al Muntashiri'nin Al-Taawon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khalid Al Muntashiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalid Al Muntashiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khalid Al Muntashiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalid Al Muntashiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalid Al Muntashiri şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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