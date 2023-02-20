Naldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Naldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Naldo 25 Ağustos 1988 tarihinde Santo André şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Edinaldo Gomes Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Naldo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ACE yapmaktadır. Naldo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Taawon futbol takımında oynamaktadır. Al-Taawon takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Naldo'nin Al-Taawon ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Naldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Naldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Naldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Naldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2010 yılında Ponte Preta

1 Kasım 2010 yılında União São João

1 Ocak 2011 yılında Cruzeiro

1 Aralık 2011 yılında União São João

1 Ocak 2012 yılında Grêmio

1 Aralık 2012 yılında União São João

28 Ocak 2013 yılında Granada

29 Ocak 2013 yılında Bologna

30 Haziran 2013 yılında Granada

22 Temmuz 2013 yılında Udinese

1 Eylül 2014 yılında Getafe

30 Haziran 2015 yılında Udinese

16 Temmuz 2015 yılında Sporting CP

26 Ağustos 2016 yılında Krasnodar

10 Ağustos 2017 yılında Espanyol

25 Eylül 2020 yılında Antalyaspor

25 Temmuz 2022 yılında Taawon

Naldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Naldo şuan Al-Taawon takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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